Звездный стиль

Семенович выпустила коллекцию платьев для женщин с пышной грудью

Звезда российского шоу-бизнеса признала, что найти красивое платье на нестандартную фигуру очень сложно.

Семенович выпустила коллекцию платьев для женщин с пышной грудью
Анна Семенович / Global look press

Анна Семенович — не только успешная и востребованная певица и телеведущая, но и одна из самых сексуальных женщин России, по мнению многих мужских изданий. И это несмотря на то, что ее фигура не вписывается в классические стандарты современной красоты — 90/60/90.

Однако далеко не всегда девушкам с пышными формами можно легко подобрать красивую одежду, особенно на лето. Именно поэтому Анна Семенович совместно с российским брендом решила выпустить собственную коллекцию платьев для женщин с такими же, как у нее, пышными формами. Новость о новой линии одежды певица сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«Мои любимые девочки, я вам обещала сюрприз и вот он готов. Это летние платья для девушек, которых ЛЮБЯТ МУЖЧИНЫ. Я совместно с брендом создала очень стильные летние платья для девушек с пышной и красивой грудью. Я очень хорошо знаю, как трудно найти платья, на не очень стандартную фигуру, чтоб они хорошо сидели и подчеркивали наше достоинство», — написала Анна.

Многие поклонники оценили новую коллекцию Семенович, отметив, что сейчас действительно сложно найти красивые платья на нестандартную фигуру.

Звезда российского шоу-бизнеса хорошо разбирается в трендах, этого у нее не отнять. Так, накануне Анна разместила серию фотографий, на которых она прогуливается по итальянскому городку в модном платье в горох. Сейчас этот принт считается одним из самых актуальных.

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Анна Семеновичколлекцияплатьепышные формы

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Семенович выпустила коллекцию платьев для женщин с пышной грудью
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