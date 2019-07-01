Семенович выпустила коллекцию платьев для женщин с пышной грудью

Анна Семенович — не только успешная и востребованная певица и телеведущая, но и одна из самых сексуальных женщин России, по мнению многих мужских изданий. И это несмотря на то, что ее фигура не вписывается в классические стандарты современной красоты — 90/60/90.

Однако далеко не всегда девушкам с пышными формами можно легко подобрать красивую одежду, особенно на лето. Именно поэтому Анна Семенович совместно с российским брендом решила выпустить собственную коллекцию платьев для женщин с такими же, как у нее, пышными формами. Новость о новой линии одежды певица сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

«Мои любимые девочки, я вам обещала сюрприз и вот он готов. Это летние платья для девушек, которых ЛЮБЯТ МУЖЧИНЫ. Я совместно с брендом создала очень стильные летние платья для девушек с пышной и красивой грудью. Я очень хорошо знаю, как трудно найти платья, на не очень стандартную фигуру, чтоб они хорошо сидели и подчеркивали наше достоинство», — написала Анна.

Многие поклонники оценили новую коллекцию Семенович, отметив, что сейчас действительно сложно найти красивые платья на нестандартную фигуру.

больше по теме Семенович поразмышляла о феномене успешных людей Пост певицы в Instagram не мог обойтись без фотографии, где она предстала в соблазнительном леопардовом платье.

Звезда российского шоу-бизнеса хорошо разбирается в трендах, этого у нее не отнять. Так, накануне Анна разместила серию фотографий, на которых она прогуливается по итальянскому городку в модном платье в горох. Сейчас этот принт считается одним из самых актуальных.