Бузова в белом костюме прогулялась по Барселоне

Ольга Бузова приняла приглашение испанского футбольного клуба «Барселона» на два дня стать спортсменкой. Певица прожила день футболиста. Ведущей «Дома-2» нелегко дались тренировки на поле под палящим солнцем. Бузова пожаловалась, что в раздевалках нет кондиционеров, поскольку футболисты боятся заболеть. Поэтому звезде пришлось высушивать пот феном.
Позже Ольга Бузова прослушала лекцию о том, как питаются известные футболисты. Специалистка показывала рецепты протеиновых коктейлей с фруктами. О каждом своем шаге Бузова докладывала в Stories.
После тренировки у футболистов «Барселоны» наступает тихий час. Певица вернулась в отель, чтобы вздремнуть. Несмотря на усталость, Бузова не смогла надолго заснуть, поэтому отправилась гулять по Барселоне.
Ведущая «Дома-2» выбрала костюм, который состоит из белого топа и юбки. Комплект был украшен перфорацией, поэтому певица больше не жаловалась на жару. Ольга Бузова вновь оказалась в любимом ресторане Blue Spot Barcelona, который принадлежит Шакире и футболисту Жерару Пике. Затем звезда позировала на фоне Храма Святого Семейства (Саграда де Фамилия).