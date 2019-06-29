Канделаки подобрала четыре стильных образа для лета

Тина Канделаки всегда старается быть откровенной с поклонниками. В соцсетях она дает бьюти-советы и делится последними новостями. В своим 43 года она выглядит молодо, а ее фигуре могут позавидовать даже модели. Как оказалось, своей внешностью звезда была довольна не всегда. По словам девушки, в начале карьеры ее не хотели пускать в кадр из-за ее необычного внешнего вида. Саму Тину это не смущало, так как все что она хотела — это быть собой.

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Теперь многие равняются на телеведущую и даже подражают ее стилю в одежде. Канделаки всегда старается подчеркнуть фигуру, но при этом остается элегантной. В ее гардеробе есть как платья, так и костюмы. Флисовую юбку она может совмещать с жакетом, а с платьем носит не только пиджаки, но и косухи с кроссовками. Специально для поклонников на днях тина собрала четыре стильных образах, в которых можно ходить летом.

Девушка облачилась в цветной костюм, состоящий из юбки и кофты. Наряд она решила дополнить белыми кроссовками и голубым клатчем. Второй образ получился очень ярким: Тина примерила футболку с принтом, полосатую юбку и красную куртку. Также телеведущая подобрала и look для тех, кто в жаркие дни работает в офисе. Она надела яркую зеленую блузку без рукавов и бежевую юбку-карандаш. Также Канделаки не побоялась надеть розовый костюм причудливого фасона.

Поклонникам пришелся по вкусу выбор знаменитости. Некоторым все же некоторые наряды показались слишком смелыми. По их мнению, розовый костюм пришелся Тине не к лицу, а вот первые два образа наоборот, подчеркнули ее красоту. Напомним, что несколько недель назад Ольга Бузова тоже собрала несколько аутфитов для теплой погоды. Ее образы получились более молодежными.