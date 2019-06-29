Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике спустя 8 месяцев после родов

28-летняя певица Нюша сейчас находится в итальянском Неаполе. Она прилетела туда вместе с супругом Игорем Сивовым на Летнюю Универсиаду. В своем блоге российская певица рассказала, что в солнечной Италии по-настоящему жарко, и сразу после обеда отправилась на пляж.

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Морское фото исполнительница опубликовала в stories. На этот раз она выбрала трендовый слитный купальник кремового оттенка. Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года Нюша впервые стала мамой. Она родила дочь в США. После этого певице быстро удалось сбросить лишний вес, исполнительница продолжает работать над собой.

По признанию певицы, в течение двух недель после появления малышки она и не думала о тренировках. Но чуть позже начала корректировать своей режим – вводила различные упражнения и меняла рацион питания.

Напомним, Нюша тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Поэтому спустя несколько месяцев после рождения малышки поклонники так и не видели лица наследницы. Имя девочки также до сих пор неизвестно.