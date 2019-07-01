Всегда в моде: Волочкова, Ротару и другие звезды выбирают трендовые джинсы

Эвелина Хромченко напомнила представительницам прекрасного пола о том, какая вещь должна присутствовать в гардеробе каждой модницы.

В студии программы «Модный приговор» на Первом канале соведущая Александра Васильева — Эвелина Хромченко — рассказала о том, какая вещь должна присутствовать в гардеробе каждой модницы. В весенне-летнем сезоне 2019 года в тренде оказались джинсы скинни, которые больше подойдут обладательницам тонких талий и стройных длинных ног.

Альтернативой этому фасону стали прямые, незауженные джинсы. Подобный крой могут позволить себе женщины с объемными формами.

В тренде и так называемый искусственно «состаренный» деним, который придает джинсам вид «поношенности», добавила соведущая историка моды.

«Можно ли женщине в 50, 70, 80 лет носить джинсы? Да, что за странные вопросы?! Просто идите и примеряйте, ищите свою модель», — посоветовала представительницам прекрасного пола Эвелина Хромченко.

С мнением соведущей Александра Васильева согласился и дизайнер Глеб Хан. В интервью корреспонденту Teleprogramma.pro модный эксперт подметил, что трендовые джинсы скинни на самом деле рассчитаны на спортивные и подтянутые фигуры. На очень худых девушках они будут смотреться так же плохо, как и на обладательницах пышных форм.

«Эти джинсы появились в мужском гардеробе еще в 70-е годы прошлого столетия. Считается, что моду на них ввел Марлон Брандо. Такой немного рок-н-ролльный элемент гардероба», — отметил Глеб Хан.

Джинсы скинни — это одежда для идеальной фигуры, полагает дизайнер.

«Обладательницам пышных форм стоит обратить внимание на прямые джинсы. Такой фасон поможет женщинам скорректировать недостатки фигуры», — уточнил эксперт в сфере моды.

Кто из знаменитостей отечественного шоу-бизнеса отдает предпочтение дениму, узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

Избранница бизнесмена Игоря Булатова и молодая мама Виктория Лопырева во время своей рабочей поездки во Францию устроила импровизированную фотосессию, появившись перед объективом фотокамеры в джинсах из искусственно «состаренного» денима. Знаменитость поддержала летний тренд нынешнего сезона, примерив облегающие узкие джинсы. Образ экс-возлюбленная «Золотого голоса России» Николая Баскова дополнила неоново-салатовыми кроссовками и розовым свитшотом. К слову, только четыре месяца назад Виктория родила первенца — сына Марко Лео. Однако за это время девушка успела восстановиться и сбросить набранные килограммы. Похудеть Лопырева смогла благодаря диете кормящей мамы.

В апреле Примадонна отечественного шоу-бизнеса отпраздновала 70-летие. В честь собственного юбилея Алла Борисовна выступила с праздничным концертом в Кремлевском дворце. Ни для кого не секрет, что певица тщательно следит за своим рационом, ссылаясь на проблемы со здоровьем, в частности, сахарный диабет. Также возлюбленная шоумена Максима Галкина старается не отставать и от моды. В гардеробе Аллы Пугачевой появились трендовые джинсы скинни, белые слипоны (Легкая обувь без шнурков. — Прим. ред.) и туника с открытыми плечами. Примечательно, что такой наряд Примадонна выбрала для домашней вечеринки, на которой присутствовала старшая дочь певицы — Кристина Орбакайте с внучкой Аллы Борисовны — Клавдией, Максим Галкин и двойняшки — Гарри с сестренкой Лизой.

Еще одна молодая мама — 28-летняя Нюша — появилась на съемочной площадке телеканала RU.TV в прямых синих джинсах с подворотами и белой рубашке с открытыми плечами. Образ певицы дополнил кожаный поясок и босоножки на шпильке. Сама артистка признавалась: после рождения дочери ей пришлось пересмотреть свой рацион. Супруга Игоря Сивова отказалась от сахара, заменив его натуральным медом. Благодаря ежедневным тренировкам и правильному сбалансированному питанию Нюше удалось сбросить набранный вес. По словам певицы, она вполне довольна своим положением. Также знаменитость подметила, что не смогла бы отказаться от сцены и творчества.

Еще до родов ныне бывшая солистка группы «Фабрика» активно делилась с верными почитателями личными снимками в профиле своего микроблога. А родив первенца — сына Леона от актера Кирилла Сафонова, новоиспеченная мамочка опубликовала и первое фото с младенцем, предусмотрительно закрыв личико крохи. Позже Саша Савельева призналась, что с рождением первенца она решила покинуть девичий коллектив и посвятить всю себя маленькому сыну и своей семье. Как и певице Нюше, избраннице Сафонова удалось избавиться от лишнего веса. Певица много времени проводит на свежем воздухе. И каждый свой выход в свет девушка продумывает до мелочей. Для одной из прогулок Саша выбрала светло-коричневое удлиненное пальто, светлые прямые джинсы и белые кроссовки, отдав дань моде на деним.

За модными тенденциями весенне-летнего сезона следит и украинская исполнительница, народная артистка СССР София Ротару. Единственный сын 71-летней певицы Руслан Евдокименко поделился снимком в Instagram, на котором его мама запечатлена в синих прямых джинсах с подворотами и жакете. Образ Софии Михайловны дополнила тельняшка и белые кроссовки. Еще Эвелина Хромченко говорила о том, что любая женщина вне зависимости от возраста может позволить себе этот принт. Тем более, что благодаря тельняшке, по мнению модного критика, можно «омолодить» любой гардероб и образ.

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе в интервью шоумену Вячеславу Манучарову для его YouTube-проекта «Эмпатия Манучи» призналась: она неловко ощущает себя на сцене перед поклонниками в мини-юбках и коротких платьях. При этом экс-солистка группы «ВИА Гра» вполне комфортно чувствует себя в раскованных образах перед объективами фотокамер, принимая участие в съемках для мужских журналов. Вера Брежнева отдает предпочтение женственным образам: элегантным брючным костюмам, вечерним дизайнерским платьям, блузам и юбкам. При этом в гардеробе исполнительницы есть место и для повседневной одежды: свитшотам, кроссовкам, шортам и джинсам. Для прогулок на свежем воздухе и домашнего отдыха Вера выбирает более практичный стиль Casual. В микроблоге возлюбленная Константина Меладзе опубликовала фото, на котором она запечатлена в трендовых джинсах свободного кроя, белых кроссовках и удлиненной розовой рубашке.

Популярные в весенне-летнем сезоне узкие джинсы скинни появились и в гардеробе 43-летней Анастасии Волочковой. Артистка балета отдала предпочтение серому оттенку с белым градиентом, дополнив образ сабо на платформе и футболкой с принтом. По словам Анастасии, она до сих пор тщательно следит за фигурой, а свои ножки балерина считает «гордостью». Именно поэтому особое внимание артистка уделят ежедневным тренировкам у балетного станка. Волочкова не только выполняет комплекс упражнений на растяжку и гибкость, но и на пресс.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского в одном из интервью утверждала, что еще в юности она отличалась от сверстниц. С детства телеведущую мало интересовало то, во что она одета. По словам актрисы, иногда муж делает ей замечания по поводу стиля, если ему что-то не нравится в ее наряде. При этом Юлия Высоцкая не скрывает: ее повседневные комплекты Кончаловский обычно одобряет. На личной страничке своего профиля знаменитость делилась кадром со съемок, перед объективом фотокамеры она позировала в трендовых белых узких джинсах и темно-синем топе.