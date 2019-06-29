По последней моде: Самбурская на отдыхе примерила мини-шорты

Актриса и певица Настасья Самбурская сейчас отдыхает в Таиланде. За дни своего путешествия она уже несколько раз радовала поклонников соблазнительными фото в купальнике. Теперь пришло время другой летней одежды – мини-шорт. Эта вещь крайне популярна в этом сезоне.

В мини-шортах уже отметились Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева, Виктория Лопырева и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Настасья, видимо, решила не отставать. Снимок, где актриса предстала в коротких шортах, она недавно опубликовала в своем блоге.

«Уже и устала отдыхать и на работу не хочется. Хочется просто корячиться для вас» — прокомментировала пост Самбурская.

Комплиментов звезде сериала «Универ» долго ждать не пришлось.

«Хочется оказаться на месте этого пикапа» — написал один из поклонников.

Отдых Самбурской, действительно, нужен. Недавно она пережила сильнейший стресс. Отец Настасьи спустя много лет вновь появился в ее жизни. Несмотря на это, певица купила ему дом и взяла все расходы на себя. Взамен мужчина довел ее до слез. За некоторое время до этого Самбурской пришлось уйти из театра на Малой Бронной из-за разногласий с режиссером.