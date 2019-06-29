Звездный стиль

Софи Тернер появилась в белом платье на предсвадебной вечеринке

Звезда «Игры престолов» вновь свяжет себя узами брака с Джо Джонасом в ближайшие дни в Париже.

Софи Тернер появилась в белом платье на предсвадебной вечеринке
Софи Тернер. фото: globallookpress.com

Софи Тернер прославилась благодаря роли Сансы Старк из «Игры престолов». В этом году вышел заключительный сезон культового сериала, поэтому актеры смогли вздохнуть с облегчением после восьми лет работы над проектом. В жизни Софи также произошло радостное событие. 23-летняя актриса в мае этого года сыграла свадьбу со своим возлюбленным артистом Джо Джонасом. Влюбленные поклялись друг другу в верности в Лас-Вегасе.

Вскоре стало известно, что Тернер планирует устроить более пышную свадьбу уже в Париже. На этот раз они пригласят на нее больше гостей. Торжество должно состоятся уже совсем скоро, так как накануне на юге Франции актриса повеселилась с друзьями на предсвадебной вечеринке. Мероприятие прошло в отеле Crillon le Brave. Софи выбрала лаконичное белое платье, а ее жених черный костюм в полоску.

Приехала на вечеринку и главная подружка невесты — Мэйси Уильямс, которая сыграла ее сестру Арью Старк в «Игре Престолов». Девушка приехала со своим возлюбленным Рубеном Селби. Они были облачена в белые наряды, которые подчеркнули их загар. Пара только недавно отдохнула на Сейшелах. Примечательно, что виновники праздника позже переоделись в наряды красных оттенков.

Ранее появилась информация, что Тернер и Джонас вновь свяжут себя узами брака в Париже, проведя несколько дней перед поездкой на юге Франции. По данным издания Daily Mail, Джо и Софи хотят устроить огромную вечеринку. По словам знакомого пары, братья Джонасы даже выйдут на сцену в день торжества.

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Софи Тернер появилась в белом платье на предсвадебной вечеринке
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