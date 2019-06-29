Звездный стиль

Брижит Макрон на G20 предстала в небесно-голубом платье

Образ она дополнила лодочками и клатчем молочного оттенка.

Брижит Макрон на G20 предстала в небесно-голубом платье
Брижит Макрон Фото: globallookpress.com

Накануне в японском городе Осака начался саммит G20. Международная встреча собрала на одной площадке лидеров России, США, Франции, Китая, Германии и других стран. Главы государств прибыли в Японию в компании своих супругов.

Пока лидеры стран проводили встречи и обсуждали важные для всего мира вопросы, их вторые половинки отправились знакомиться с культурой страны Восходящего солнца. Из Осаки они поехали в Киото. Именно этот город по праву считается сердцем Японии. Поездку для гостей организовала супруга премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ.

Сразу несколько женщин для небольшого путешествия выбрали голубые наряды. Предпочтение платью такого оттенка отдала и супруга президента Франции Брижит Макрон. Элегантный образ она дополнила клатчем и лодочками молочного оттенка.

Добавим, еще до начала большого саммита Эммануэль Макрон вместе с супругой встретился с императором Японии. Они побывали на ланче во дворце. Для этой встречи госпожа Макрон также выбрала сдержанный образ – синие платье-футляр и темные лодочки.

Напомним, ранее с первой леди Франции встречалась супруга президента Украины Елена Зеленская.

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G20Брижит МакронЭммануэль Макроняпония

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Брижит Макрон на G20 предстала в небесно-голубом платье
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