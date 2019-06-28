Звездный стиль

На закате: Толкалина опубликовала интригующее фото в прозрачном платье

Актриса находится в прекрасной форме.

На закате: Толкалина опубликовала интригующее фото в прозрачном платье
Любовь Толкалина Фото: Globallookpress.com

Любовь Толкалина любит размещать в социальных сетях посты философского содержания, однако неизменно сопровождает их своими удачными снимками.

Свой последний загадочный пост актриса, очевидно, посвятила своему нынешнему душевному состоянию.

«Сила, знание, полная защищенность, уверенность в абсолютном счастье, танцы, дыхание полной грудью и улыбка и любовь вся, которая нужна сердцу и телу», — написала Любовь.

Однако внимание поклонников привлек не текст, а фотография Толкалиной, которую она опубликовала. На снимке артистка стоит на большом камне в окружении морских волн в полностью прозрачном платье. Любовь повернулась к объективу спиной.

Яркий свет закатного солнца так удачно осветил кадр, что невозможно понять, есть ли под платьем актрисы купальник или оно надето на голое тело. Тем не менее очертания ее фигуры указывают на то, что 41-летняя Толкалина находится в прекрасной форме.

Фанаты восхитились стройностью актрисы и засыпали ее комплиментами.

«Вся соткана из солнца», «Такая легкая и нежная», «Прекрасна не только душа, но и талия, повезет же кому-то», «Очень красивая», — написали в комментариях.

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Любовь Толкалинастройная фигурафигура звезды

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На закате: Толкалина опубликовала интригующее фото в прозрачном платье
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