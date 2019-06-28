Бузова вслед за Самбурской облачилась в купальник и туфли на шпильке

Ольга Бузова уже три года не может найти свою любовь. После развода с Дмитрием Тарасовам все ее попытки устроить личную жизнь оказывались неудачными. Даже шоу «Замуж за Бузову» разочаровала звезду. Однако девушка не собирается сдаваться. Не так давно был объявлен кастинг в новый телепроект, в котором примет участие и Тимур Батрутдинов. Они помогут друг другу найти вторую половинку.

Тем временем Ольга находит все новые способы для привлечения внимания не только поклонников, но и потенциальных женихов. Накануне стало известно, что певицу арендовал на два дня испанский футбольный клуб «Барселона». В ближайшие выходные звезда испытает на себе жесткое расписание дня спортсменов. Похоже, что на фоне этих событий Бузова решила напомнить, что она все же хрупкая девушка.

В соцсети телеведущая опубликовала ролик, на котором запечатлена в черном купальнике. Она устроила своеобразное дефиле на съемках очередного проекта. Певица продемонстрировала изящную походку. При этом она была в белых туфлях на каблуке. Оля эротично вышагивала, кружилась и кокетливо улыбалась. «Catwalk (кошачья походка)», — написала звезда. Поклонники пришли в восторг от ее стройной фигуры.

Стоит отметить, что буквально за несколько часов до этого подобный ролик опубликовала и Настасья Самбурская. Она отдыхает в Таиланде, поэтому решила посниматься в алом купальнике и босоножках на шпильке. На видео она бежит, словно спасательница Малибу из знаменитого фильма. «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали, часики-то тикают», — в шутку написала актриса.

Похоже, что ее образ понравился Бузовой, и она решила его повторить.