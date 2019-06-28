Звездный стиль

Муж Боярской сменил имидж и стал похож на молодого Брэда Питта

Похорошевшего актера не узнать.

Муж Боярской сменил имидж и стал похож на молодого Брэда Питта
Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев. Фото: globallookpress.com

Накануне Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев приехали в Лондон, где у актрисы запланирован спектакль. В путешествии у пары есть время не только для работы: недавно артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует вместе с супругом на одной из улочек британской столицы.

«Бродилки по Лондону», – отметила Боярская в подписи к фото.

Как отметили подписчики странички, Максима в кадре не узнать. Актер сменил имидж – его волосы стали на несколько оттенков светлее, а короткая бородка и усы сделали его почти точной копией молодого Брэда Питта. Звездный образ Матвеева эффектно дополнили темные очки.

«Какие крутые! Реально Брэд Питт. Такой красавчег!», «Не узнать Максима, на Питта очень похож», «Ух ты! Лучшая версия Джоли и Питта», «Лиза, Максим как молодой Брэд Питт!» – дружно восхитились пользователи соцсети.

Фото: Instagram@lizavetabo

Как сообщал портал teleprogramma.pro, в феврале мужу Боярской пришлось серьезно сбросить вес для участия в одной из театральных постановок Евгения Писарева. Актер выглядел исхудавшим, но спустя некоторое время вернулся в форму, чем весьма порадовал переживавших за его здоровье фанатов.

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Тэги:

актрисаБрэд ПиттЕлизавета БоярскаяМаксим Матвеев

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Муж Боярской сменил имидж и стал похож на молодого Брэда Питта
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