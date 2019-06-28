Звездный стиль

Эвелина Хромченко перечислила цвета и модели модных сумок

Эксперт дала рекомендации, как выбрать на лето сумочку.

Эвелина Хромченко перечислила цвета и модели модных сумок
Эвелина Хромченко Скриншот: Первый канал

Ни один модный образ не может считаться завершенным без подходящей сумочки. В программе «Модный приговор» на Первом канале обсудили модные тренды, касающиеся этого аксессуара.

Александр Васильев попросил Эвелину Хромченко рассказать, какие экземпляры будут актуальны этим летом.

Модный эксперт поделилась, что в первую очередь стоит обратить внимание на сумки-авоськи. Они могут быть выполнены из различных плетеных шнуров, но и металлическое плетение или решетка тоже будут смотреться интересно.

Программа "Модный приговор""
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

Тренд, не сдающий позиций, это сумки из соломы. Эвелина посоветовала приобретать такие модели на морских курортах, потому что там их больше всего. Еще одно актуальное направление — это хештеги, надписи и даже целые стихотворения на сумках.

Что касается цветов, Хромченко подчеркнула, что зеленый цвет выигрывает всегда, особенно летом. Тем не менее нынешним летом очень актуальны желтый цвет, пастельные оттенки розового.

«Не стоит пренебрегать экстравагантными цветами, потому что оттенок лайма будет в моде всегда, оттенок горчицы будет в моде всегда, палитра желтых актуальна. Базовые цвета — это не только коричневый или черный», — заявила Эвелина.

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Эвелина Хромченко перечислила цвета и модели модных сумок
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