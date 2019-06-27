Звездный стиль

Известная марка создала коллекцию одежды по мотивам «Короля Льва»

Asos Desig представит результаты своей коллаборации со студией Disney в следующем месяце.

Известная марка создала коллекцию одежды по мотивам «Короля Льва»
В июле выйдет коллекция одежды по мотивам "Короля Льва". Кадр из мультфильма "Король Лев" (1994)

В преддверии выхода на экраны «живой» экранизации классической анимации «Король Лев», Asos Design совместно со студией Disney разработала новую коллекцию по мотивам мультфильма.

Эксклюзивная одежда появится в онлайн-магазине уже в следующем месяце — старт продаж намечен на 1 июля.

Таким образом, поклонники Симбы и его друзей смогут заранее подготовиться к премьере фильма, который выйдет на экраны 19 июля.

При создании коллекции ее авторы вдохновлялись культовыми персонажами, сценами и мотивами из анимации, которые фанаты Disney знают и любят.

В смелую и яркую коллекцию входит как одежда для мужчин, так и для женщин, а также унисекс.

Стоимость футболок, джинсовых курток, рубашек, джемперов, свитшотов и кардиганов с Симбой, Пумбой, Тимоном, Рафики, Зазу и другими героями анимации начинается от «дружественных кошельку» 10 долларов, пишет Mirror.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Бейонсе, которая озвучивает в предстоящем фильме Налу, пришла на бал-маскарад в костюме, созданным по мотивам «Короля Льва».

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Известная марка создала коллекцию одежды по мотивам «Короля Льва»
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