Звездный стиль

Городской стиль Шейк: модель гуляет про Нью-Йорку в мини-платье

Модель явно не грустит после расставания с Купером.

Городской стиль Шейк: модель гуляет про Нью-Йорку в мини-платье
Ирина Шейк Фото: Globallookpress.com

Стрит-стайл Ирины Шейк давно уже давно стал объектом охоты всевозможных фотографов. Модель в обычной жизни одевается не хуже, чем на подиуме. Очевидно, сказываются годы работы в модельном бизнесе, как и собственное чувство стиля.

На днях знаменитость в очередной раз «поймали» во время прогулки по центру Нью-Йорка. Ирина выбрала облегающее мини-платье модного горчичного оттенка, который идеально смотрится на фоне ее загорелой кожи.

Дополнить образ Шейк решила элементами в стиле рок. Поверх платья она надела кожаную косуху с металлическими заклепками, грубые «солдатские» ботинки на массивной подошве и солнцезащитные очки. Сумочку при этом Ирина выбрала неожиданно нежную — миниатюрную и в цвет платья.

Напомним, недавно звезда попала в объективы камер во время семейной прогулки. Модель проводила время со своей матерью Ольгой Шайхлисламовой, однако даже для такого выхода она выбрала стильный образ, включающий модную панаму и укороченный топ.

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Городской стиль Шейк: модель гуляет про Нью-Йорку в мини-платье
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