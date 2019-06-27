Городской стиль Шейк: модель гуляет про Нью-Йорку в мини-платье

Стрит-стайл Ирины Шейк давно уже давно стал объектом охоты всевозможных фотографов. Модель в обычной жизни одевается не хуже, чем на подиуме. Очевидно, сказываются годы работы в модельном бизнесе, как и собственное чувство стиля.

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На днях знаменитость в очередной раз «поймали» во время прогулки по центру Нью-Йорка. Ирина выбрала облегающее мини-платье модного горчичного оттенка, который идеально смотрится на фоне ее загорелой кожи.

Дополнить образ Шейк решила элементами в стиле рок. Поверх платья она надела кожаную косуху с металлическими заклепками, грубые «солдатские» ботинки на массивной подошве и солнцезащитные очки. Сумочку при этом Ирина выбрала неожиданно нежную — миниатюрную и в цвет платья.

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Напомним, недавно звезда попала в объективы камер во время семейной прогулки. Модель проводила время со своей матерью Ольгой Шайхлисламовой, однако даже для такого выхода она выбрала стильный образ, включающий модную панаму и укороченный топ.