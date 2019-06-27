Звездный стиль

Младшая дочка Брежневой позаимствовала у мамы модный комбинезон

Певица продолжает отдыхать с семьей в Италии.

Младшая дочка Брежневой позаимствовала у мамы модный комбинезон
Вера Брежнева с дочками. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева первое время тщательно скрывала роман с Константином Меладзе. Влюбленные тайно сыграли свадьбу в 2015 году. Даже после этого выходить в свет вместе чаще они не стали. У артистки от прошлых отношений подрастают дочери 18-летняя Соня и 9-летняя Сара. Недавно певица устроила себе отпуск и собрала семью в Италии.

Вот уже не первый день Вера дразнит поклонников, публикуя снимки из бассейна. В свои 37 лет она обладает стройной фигурой, которой могут позавидовать даже модели. Старшая дочка артистки унаследовала ее красоту, поэтому фигура Сони в черном бикини смотрится не хуже, чем у ее мамы. Отдыхает со звездой и ее младшая наследница.

дочь Брежневой Сара
фото: instagram.com/ververa/

Как оказалось, Саре очень понравился мамин комбинезон, поэтому она поспешила присвоить его себе. «Кто-то отжал у мамы комбинезон», — с иронией написала Вера. Похоже, что певица полностью довольна своим отпуском. Она общается с детьми, купается и загорает.

Дочь Брежневой
фото: instagram.com/ververa/

Однако даже на отдыхе Брежнева не забывает устраивать себе тренировки. Она посещает спортзал, где под контролем тренера выполнят силовые и кардио- упражнения. Ранее она признавалась, что следить за питанием при таком бешеном графике очень сложно.

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Младшая дочка Брежневой позаимствовала у мамы модный комбинезон
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