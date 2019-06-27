Звездный стиль

Васильев остался недоволен модными образами Муцениеце и Прилучного

Телеведущий раскритиковал наряды пары на «Кинотавре».

Васильев остался недоволен модными образами Муцениеце и Прилучного
Васильев раскритиковал наряды Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Фото: globallookpress.com

На минувшем фестивале «Кинотавр» в Сочи побывали самые яркие звезды российского кино и шоу-бизнеса. Для красной дорожки знаменитости выбирали лучшие наряды, некоторые из этих образов прокомментировал историк моды Александр Васильев.

В частности, телеведущий высказался о Павле Прилучном и Агате Муцениеце. На закрытии кинофестиваля актер появился в костюме горчичного цвета, галстуке и светлой рубашке, а его избранница предпочла топ и юбку изумрудного оттенка.

По словам Васильева, Прилучный выглядел, как «приезжий предприниматель», который прибыл из Кишинева и сразу заявился в дорогой ресторан. Образ Муцениеце модный историк счел интересным, но отметил, что артисты «не монтируются» вместе.

«Понятно, что ребята совершили ошибку. Не могу сказать, что по стилю они как-то подходят друг другу», – цитирует Васильева издание «7 Дней».

Александр Васильев раскритиковал образ Муцениеце и Прилучного. Фото: globallookpress.com

В этом году Муцениеце оказалась на «Кинотавре» впервые. Как рассказала актриса в интервью порталу teleprogramma.pro, на фестиваль она привезла целых три чемодана одежды. А с тем самым изумрудным комплектом приключилась курьезная история. Вечером накануне вылета в Сочи Агата примерила наряд и обнаружила, что юбка не сходится в талии.

«Я тут же приняла решение: с сегодняшнего вечера и до завтрашнего не съем ни крошки!» – решила знаменитость.

Этот отчаянный шаг исправил положение, через сутки юбка застегнулась и сидела как влитая.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Кинотавр" в СочиАгата МуцениецеАлександр ВасильевАлександр Васильев историк модыПавел Прилучный

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Васильев остался недоволен модными образами Муцениеце и Прилучного
Интересно?
Поделись с друзьями: