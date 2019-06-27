Васильев остался недоволен модными образами Муцениеце и Прилучного

На минувшем фестивале «Кинотавр» в Сочи побывали самые яркие звезды российского кино и шоу-бизнеса. Для красной дорожки знаменитости выбирали лучшие наряды, некоторые из этих образов прокомментировал историк моды Александр Васильев.

В частности, телеведущий высказался о Павле Прилучном и Агате Муцениеце. На закрытии кинофестиваля актер появился в костюме горчичного цвета, галстуке и светлой рубашке, а его избранница предпочла топ и юбку изумрудного оттенка.

По словам Васильева, Прилучный выглядел, как «приезжий предприниматель», который прибыл из Кишинева и сразу заявился в дорогой ресторан. Образ Муцениеце модный историк счел интересным, но отметил, что артисты «не монтируются» вместе.

«Понятно, что ребята совершили ошибку. Не могу сказать, что по стилю они как-то подходят друг другу», – цитирует Васильева издание «7 Дней».

В этом году Муцениеце оказалась на «Кинотавре» впервые. Как рассказала актриса в интервью порталу teleprogramma.pro, на фестиваль она привезла целых три чемодана одежды. А с тем самым изумрудным комплектом приключилась курьезная история. Вечером накануне вылета в Сочи Агата примерила наряд и обнаружила, что юбка не сходится в талии.

«Я тут же приняла решение: с сегодняшнего вечера и до завтрашнего не съем ни крошки!» – решила знаменитость.

Этот отчаянный шаг исправил положение, через сутки юбка застегнулась и сидела как влитая.