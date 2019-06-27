«Настоящая дива»: Васильев оценил мини Толкалиной на красной дорожке

При этом историк моды сделал замечание об уместности наряда актрисы.

Историк моды Александр Васильев регулярно комментирует выходы звезд. В этот раз эксперт оценил образ Любови Толкалиной, которая побывала на «Кинотавре» в Сочи. На закрытии кинофестиваля актриса вышла на красную дорожку в сверкающем мини-платье и изящных босоножках.

Васильев отметил великолепную физическую форму актрисы, ее длинные ноги и эффектную внешность. По словам телеведущего, ему всегда нравилась сама артистка, да и мини на текущий момент определенно в тренде.

«Очень красивая женщина. Она похожа на голливудскую актрису, на настоящую диву», – похвалил Васильев.

Модный историк сделал лишь одно замечание: об уместности наряда Толкалиной. Он отметил, что в коротком платье можно прийти на премьеру в кино, однако на такой торжественной церемонии, как закрытие фестиваля, обнажать ноги не стоит, пишет «7 Дней».

Как сообщал портал teleprogramma.pro, ранее имидж Любови Толкалиной раскритиковали и поклонники. Звезда ответила на комментарии в соцсети, заявив, что общественности не стоит «вешать ярлыки» на актрису, в природе которой – желание играть и быть неузнаваемой.