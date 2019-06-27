Звездный стиль

Хромченко в деталях рассказала, как выбрать модное пальто на осень

Эксперт назвала также самый модный цвет грядущего сезона.

Хромченко в деталях рассказала, как выбрать модное пальто на осень
Эвелина Хромченко Фото: Globallookpress.com

Холодный фронт необратимо надвигается на Россию. В некоторых регионах обещают сильное похолодание, в российской столице в разгар лета ожидается чуть ли не осенняя погода. В программе «Модный приговор» учли особенности погоды нынешнего сезона и дали советы по выбору подходящего пальто.

Александр Васильев заметил, что изначально пальто — это форма мужского редингота (от англ. riding-coat — сюртук для верховой езды), который отвоевали женщины еще в середине 19 века. Затем он пригласил на подиум моделей, которые продемонстрировали современные модели.

После дефиле Эвелина Хромченко рассказала, как правильно выбрать пальто.

«Пальто — прекрасная инвестиция. Например, вы можете носить пальто, которое вы носили еще в 1987 году. Обратите внимание на мужское классическое пальто образца 19 века — в стиле английского джентльмена. Это пальто из меланжевого твида. Твид и костюмные ткани шерстяные очень актуальны в нынешнем сезоне», – заявила модный эксперт.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

Она также отметила, что кроме классики каждый сезон появляются новые тренды, которые по факту могут явиться однодневками.

«Здесь так — либо пан, либо пропал», – констатировала она.

Относительно выбора цвета Эвелина заметила, что беспроигрышным будет серый. Она назвала его «самым нескучным» и «самым французским». А вот по поводу популярного и якобы универсального оттенка Camel (золотисто-бежевый) Хромченко высказалась достаточно категорично.

«Его следует выбирать аккуратно, потому что для русоволосого человека, в чьем пигменте много серого природного, такой цвет будет не слишком хорош. Без яркого шарфа или воротника водолазки он будет бледнить», – объяснила эксперт.

В заключении она отметила, что разнообразные пастельные цвета всегда привлекательны. В этом сезоне в фаворе оттенки зеленого, мятного и нефритового.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексадр Васильевмодные тенденциипальтоПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хромченко в деталях рассказала, как выбрать модное пальто на осень
Интересно?
Поделись с друзьями: