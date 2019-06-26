Шпица рассказала о своих правилах красоты и бьюти-привычках

33-летняя актриса Екатерина Шпица тщательно следит за своим внешним видом. Сохранять молодость ей помогают полезные привычки и правильно подобранная косметика, пишет издание Marie Claire.

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По мнению актрисы, чтобы кожа оставалась свежей, нужно правильно умываться – то есть не ограничиваться лишь одним средством. Макияж следует снимать тщательно. К примеру, Екатерина сначала пользуется средством на основе масла, а затем пенящимся. Так от косметики не остается и следа.

Второй момент – это гимнастика для лица. Она занимает всего 15 минут. Но иногда Шпица не может выделить и этого времени на себя. Так случилось на «Кинотавре», который недавно состоялся в Сочи. Что касается ухода за телом, то здесь актриса тоже приветствует активное очищение, больше всего Шпица любит процедуру обертывания. Но опять-таки из-за нехватки времени редко балует себя ей.

Для выхода в свет Екатерина выбирает обычно один и тот же макияж – она предпочитает выделять глаза. Но при этом всегда экспериментирует с тенями, помадами и другими косметическими средствами. В таком вопросе для нее есть лишь одно табу – татуаж.

«Мне кажется, актрисам не стоит делать с внешностью ничего необратимого одним легким движением», – считает актриса.

Несмотря на молодость кожи и прекрасную физическую форму, артистка уже начала задумываться о старости. Речь идет не о морщинах. Екатерина стала замечать за собой, что на нее время от времени «нападает» апатия.