Звездный стиль

Шпица рассказала о своих правилах красоты и бьюти-привычках

Из-за нехватки времени артистке не всегда удается придерживаться их.

Шпица рассказала о своих правилах красоты и бьюти-привычках
Екатерина Шпица Фото: globallookpress.com

33-летняя актриса Екатерина Шпица тщательно следит за своим внешним видом. Сохранять молодость ей помогают полезные привычки и правильно подобранная косметика, пишет издание Marie Claire.

По мнению актрисы, чтобы кожа оставалась свежей, нужно правильно умываться – то есть не ограничиваться лишь одним средством. Макияж следует снимать тщательно. К примеру, Екатерина сначала пользуется средством на основе масла, а затем пенящимся. Так от косметики не остается и следа.

Второй момент – это гимнастика для лица. Она занимает всего 15 минут. Но иногда Шпица не может выделить и этого времени на себя. Так случилось на «Кинотавре», который недавно состоялся в Сочи. Что касается ухода за телом, то здесь актриса тоже приветствует активное очищение, больше всего Шпица любит процедуру обертывания. Но опять-таки из-за нехватки времени редко балует себя ей.

Екатерина Шпица. Фото
Екатерина Шпица рассказала о полезных привычках красоты Фото: globallookpress.com

Для выхода в свет Екатерина выбирает обычно один и тот же макияж – она предпочитает выделять глаза. Но при этом всегда экспериментирует с тенями, помадами и другими косметическими средствами. В таком вопросе для нее есть лишь одно табу – татуаж.

«Мне кажется, актрисам не стоит делать с внешностью ничего необратимого одним легким движением», – считает актриса.

Несмотря на молодость кожи и прекрасную физическую форму, артистка уже начала задумываться о старости. Речь идет не о морщинах. Екатерина стала замечать за собой, что на нее время от времени «нападает» апатия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бьюти-секретыЕкатерина Шпицаженские секретыКатерина Шпицауход за внешностьюуход за лицом

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шпица рассказала о своих правилах красоты и бьюти-привычках
Интересно?
Поделись с друзьями: