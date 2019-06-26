Звездный стиль

Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон

34-летняя принцесса София привлекла к себе внимание на государственном приеме в Стокгольме, появившись на публике в элегатном кремовом наряде.

Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
Принцесса София и Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

София Кристина Хелльквист раньше работала моделью. Уже четыре года она состоит в браке с принцем Швеции Карлом Филиппом. Их отношения развивались очень стремительно. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: трехлетнего Александра и полуторагодовалого Габриэля. Стоит отметить, что после родов принцесса София быстро пришла в форму. Она любит облачаться в элегантные наряды, подчеркивающие ее стройную фигуру.

Став членом королевской семьи, она получила не только титул, но и массу обязанностей, с которыми безукоризненно справляется. Так, на днях, девушка появилась на государственном приеме в королевском дворце Стокгольма. Она была облачена в кремово-белое платье Self Portrait с кружевом и плиссированной юбкой. На герцогиню Вермландскую сразу обратили внимание. Многим ее наряд показался знакомым и не зря.

Журналисты выяснили, что три года назад в точно таком же платье выходила в свет Кейт Миддлтон. Тогда она посетила в нем премьеру картины «Уличный кот по кличке Боб» в Лондоне. В отличие от герцогини Кембриджской, принцесса София дополнила образ диадемой и брошками. Поклонники так и не смогли решить, на ком из девушек платье смотрелось лучше. На вечере, организованном в честь визита президента Южной Кореи шведскую принцессу сопровождал ее супруг, облаченный в смокинг.

Отметим, что принцесса София не первая, кто повторил образ Кэтрин. В 2016 году на вечеринке amfAR Inspiration Gala в Лос-Анджелесе Пэрис Хилтон блистала на красной дорожке в таком же кремовом платье. А вот Мелания Трамп не так давно примерила синее платье в горошек. В нем она появилась, когда ее муж Дональд Трамп выступал перед Конгрессом по случаю начала лета. Наряд как у первой леди США за месяц до этого уже надевала Кейт Миддлтон. Кажется, что жену принца Уильяма не зря многие называют иконой стиля.

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Британская королевская семьязвездный стильКейт МиддлтонПринцесса СофияПринцесса Швеции

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Шведская принцесса повторила модный образ Кейт Миддлтон
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