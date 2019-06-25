Возлюбленная Роналду обходится в отпуске купальником за 40 долларов

Криштиану Роналду и Джорджиана Родригес отправились отдыхать в Сент-Тропе. В Instagram они опубликовали несколько снимков с яхты, где в полной мере наслаждаются обществом друг друга.
Футболист и модель в Instagram выложили одинаковое фото из бассейна, который находится прямо на морском судне. В кадре влюбленные слились в не менее жарком поцелуе.
«Amore mio», — подписал снимок Роналду, признаваясь Джорджиане в любви.
Ранее Родригес поделилась парой снимков в черном бикини, демонстрируя стройное загорелое тело и длинные ноги.
Стоит отметить, купальник, как у Джорджианы, вполне доступен. Бикини от Yamamay обойдется модницам в 40 долларов.