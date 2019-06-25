Звездный стиль

Ради новой фотосессии 35-летняя Рудова облачилась в алое платье

Знаменитость приняла участие в новой фотосессии, поделившись в Instagram понравившимся ей кадром.

Ради новой фотосессии 35-летняя Рудова облачилась в алое платье
Наталья Рудова (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Наталья Рудова устроила новую фотосессию. В кадре партнерша Кирилла Сафонова по сериалу «Татьянин день» предстала в алом платье в пол с разрезом на подоле. Под наряд актриса подобрала черные босоножки на шпильке, оставив волосы распушенными.

«В восторге от этого алого, безумного платья, которое мы снимали в Италии», — добавила актриса.

В одном из своих интервью актриса признавалась: она занимается спортом три-четыре раза в неделю. Вместо групповых занятий фитнесом Наталья отдает предпочтение индивидуальным тренировкам под присмотром опытного тренера. По мнению Рудовой, это выйдет дороже, но более эффективней. А если девушке не удается по каким-то причинам пойти в зал, она выполняет комплекс дома.

Больше всего Наталье нравятся упражнения на пресс. По словам актрисы, если она пару недель пропустит тренировки, это тут же скажется на ее фигуре. А приходить в норму не так просто, как кажется на первый взгляд. Рудова не скрывает, что склонна к полноте и уверяет, что может поправиться от одного взгляда на булочку.

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звездный стильНаталья Рудова

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Ради новой фотосессии 35-летняя Рудова облачилась в алое платье
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