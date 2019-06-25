Ставшая блондинкой Утяшева устроила фотосессию в купальнике

33-летняя Ляйсан Утяшева даже на отдыхе не забывает о своих поклонниках. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась пляжным фото. В кадре супруга резидента Comedy Club позировала перед объективами фотокамер в алом слитном купальнике. Ранее девушка решилась на неожиданный эксперимент, решив сменить цвет волос. Утяшева перекрасилась в блонд, сохранив при это длину локонов. Свежую фотосессию Ляйсан Устроила в Сочи.

«Лето — отличный повод для экспериментов», — добавила Утяшева.

Еще ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отметил, что у возлюбленной Павла Воли «изумительные внешние данные». Историк моды сделал комплимент гимнастке: он не сомневается в том, что Ляйсан «сразила шоумена красотой и фигурой», а он ее — чувством юмора.

Также Васильев добавил, что именно Павел поддерживал спортсменку, когда та переживала смерть мамы. С этой трагедией девушке помог справиться отец теперь уже двоих ее детей. У пары есть шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София.