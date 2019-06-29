Стильно и удобно: Брежнева, Лобода и другие звезды выбирают босоножки на шпильке

Обувь может не просто дополнить любой образ, но и стать его изюминкой.

Еще лет 20 назад обувь нужно было обязательно сочетать по цвету с сумочкой. Это было знаком того, что у женщины есть вкус. Теперь мода отказывается от рамок и понятие «стильность» изменилось. Но это вовсе не означает упрощение всего и вся. Незыблемый факт: незаменимым дополнением к любому наряду остается именно обувь. О том, какие туфли, босоножки, сабо, шлепки или кроссовки носят знаменитости летом 2019 года, специально для вас узнал портал Teleprogramma.pro.

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева считает, что босоножки никогда не выходят из моды. По ее словам, самой трендовой в этом сезоне обувью они же и являются, но полностью состоящие из тоненьких ремешков. По ее мнению, не стоит убирать в ящик и туфли с закрытым носом, а также мюли (по форме напоминают тапочки). Эксперт рассказала порталу Teleprogramma.pro, какие цвета лучше выбирать, чтобы оставаться самой модной этим летом.

«Нюдовые цвета самые популярные в этом сезоне из-за тренда на натуральность. Вообще туфли, босоножки телесного цвета никогда не выйдут из моды, потому что создается ощущение обнаженной ножки. К тому же, они визуально удлиняют ногу, а любая девушка мечтает о длинных ногах. Также белая обувь держит свои позиции, коралловый цвет в моде, и причем даже в одежде», — поделилась Лариса.

Мы решили узнать, кто из звезд уже выбрал самые трендовые босоножки.

Не только красиво, но и удобно

Всегда следит за веяниями моды Полина Гагарина. Молодая мама и одна из самых успешных певиц на российской эстраде не пропускает светских вечеринок. Стройная и хрупкая артистка любит подчеркивать свою фигуру легкими платьями в романтическом стиле. В этом году девушка поддержала тренд на платья-комбинации. Также Полина одна из первых примерила босоножки на шпильке, которые внешне выглядят достаточно просто и элегантно. На ноге они держатся за счет двух тонких ремешков-ниток.

Гагарина обзавелась не одной парой подобной обуви разных цветов, потому что она еще и удобна. За счет того, что застежка находится на щиколотке, на ноге босоножки держатся плотно, а следовательно, маловероятно, что их владелица обзаведется мозолями или натоптышами.

Быть стильной даже на работе

В летние дни, когда жарко не только на улице, но и в офисе, хочется носить легкую одежду, но вот в шлепках, к примеру, приходить на работу не совсем прилично. Тут тоже спасают босоножки. Так, Екатерина Варнава даже во время съемок в различных проектах выбирает открытые босоножки и опять доказывает их комфортность, танцуя с коллегами в рабочих паузах.

А Вера Брежнева в новом клипе на трек «Не святая» облачилась в блестящее боди, показав всю красоту своей фигуры и, конечно, дополнила образ черными лаконичными босоножками. Только после одного взгляда на певицу многим ее поклонникам захотелось тоже облачиться в столь дерзкий, но при этом такой элегантный наряд. Однако в нем не погуляешь по улице, а вот в таких босоножках можно хоть сколько угодно и где угодно. Исключением являются только пляжи, где удобнее всего ходить вовсе без обуви.

Цвет на любой вкус

Самым популярным фасоном босоножек стали те, которые едва видны на ноге за счет всего двух ремешков. Также звезды выбирают туфли черного цвета, так как они подойдут к любому платью, костюму или джинсам. Светлана Лобода обзавелась сразу несколькими парами черных босоножек. В них она появляется на светских мероприятиях, а также носит их в отпуске.

В коллекции певицы также есть этот вариант обуви, но с толстым ремешком на щиколотке. Такую обувь она сочетает с платьями-пиджаками.

Кети Топурия тоже имеет в своей коллекции черные классические босоножки. На премии «МУЗ-ТВ» в 2019 году она появилась именно в них на красной дорожке, стильно дополнив свое мини-платье.

А для выхода на сцену артистка выбирает более яркие наряды и подбирает для них подобающую обувь. Как и Лободе, певице нравится толстый ремешок на щиколотке. В причудливых зеленых босоножках она не так давно выступила перед поклонниками. На ее обувь сразу обратили внимание эксперты в области моды.

С носками тоже можно

Одной из самых стильных женщин в российском шоу-бизнесе можно смело назвать Яну Рудковскую. В ее гардеробе масса интересных вещей: от футболок и до вечерних платьев. К обуви продюсер тоже относится с трепетом. Трендовые босоножки она умело сочетает с костюмами и платьями. Более того, Яна прибегла к модной фишке, обувь она надевает на носки, но непростые, а полупрозрачные, блестящие. За счет этого она делает дополнительный акцент на своих стройных ногах.

Совет эксперта

Имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева подсказала, с чем лучше носить босоножки.

«В этом летнем сезоне выявился интересный тренд на велосипедки. Их сочетать можно с босоножками, украшенными перепонками, или теми, которые состоят из одних ремешков. Ни в коем случае не с кроссовками. Дополнить можно кроп-топом, пиджаком в мужском стиле. Такой вот модный лук. Он на пике в этом сезоне», — посоветовала эксперт.

По словам Ларисы, такой образ подойдет стройным и высоким девушкам. А тем, кто обладает пышными формами, стилист посоветовала сочетать босоножки на шпильке с широкими, свободными брюками с разрезами до высоты мини-юбки.