Фото как доказательство: Борщева спустя 21 год «влезла» в выпускное платье

Бывшая участница шоу «Comedy Woman» Елена Борщева в Instagram разместила два снимка, которые сделаны с разницей в 21 год. На одной фотографии она только закончила школу. Снимок датирован 1998 годом. Вторая же фотография сделана совсем недавно. Звезда посетила родной Нальчик, где сейчас живут ее родители. На снимках Борщева запечатлена в одном и том же платье.

«Дорогие выпускники-2019. Поздравляю вас с окончанием школы и желаю через 21 год влезть в своё выпускное платье!» — заявила Елена Борщева.

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Интересно, что не так давно актриса юмористического жанра приходила в студию к Алле Довлатовой на «Русское радио». Во время эфира она рассказывала о своем муже, известном фитнес-тренере Валерии Юшкевиче. Многие звезды шоу-бизнеса ходят на тренировки к мужчине, который подбирает для них курсы упражнений. Занимается под бдительным оком мужа и сама Елена.

Как рассказывала Борщева, за последнее время ей удалось избавиться от девяти лишних килограммов. По признанию актрисы, супруг внимательно следит за ее занятиями и не дает послаблений. Он придумывает для нее каждый раз новые комплексы упражнений.