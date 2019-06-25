Веселый девичник: Бондарчук и Дапкунайте попозировали без макияжа

50-летняя Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram свежим фото, на котором она запечатлена с 56-летней Ингеборгой Дапкунайте и Натальей Синдеевой. У последней был день рождения — подруги пришли на импровизированный девичник поздравить ее. В кадре все трое запечатлены без макияжа. В обычной жизни — вне съемок и фотосессий — и Светлана, и Ингеборга редко пользуются косметикой, отдавая предпочтение естественности.

«Моя бабушка дожила до 103 лет без единой морщины. Но она особо ничего с собой не делала. Один-единственный совет у нее был — лицо надо очищать утром и вечером. И я ему следую», — приводит elle.ru слова Ингеборги Дапкунайте.

На фото Ингеборга предстала в классических черных брюках с кожаным пояском и футболке в тон. А Светлана отдала предпочтение тунике зеленого цвета.

«Я считаю, что хотя бы раз в неделю нужно ходить к косметологу лет с 25, когда нет еще ни одной проблемы. Это дисциплинирует, и кожа не входит в кризисные состояния», — отметила Бондарчук в интервью buro247.ru.

При этом модель полагает, что истинная красота — в индивидуальности. Поэтому она не может найти объяснения тому, почему представительницы прекрасного пола пытаются изменить свою внешность с помощью пластики и хирургических вмешательств.