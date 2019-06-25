Звездный стиль

Веселый девичник: Бондарчук и Дапкунайте попозировали без макияжа

Экс-супруга Бондарчука разместила на личной страничке совместное фото с актрисой.

Веселый девичник: Бондарчук и Дапкунайте попозировали без макияжа
Ингеборга Дапкунайте (Фото: Globallookpress.com)

50-летняя Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками на личной страничке в Instagram свежим фото, на котором она запечатлена с 56-летней Ингеборгой Дапкунайте и Натальей Синдеевой. У последней был день рождения — подруги пришли на импровизированный девичник поздравить ее. В кадре все трое запечатлены без макияжа. В обычной жизни — вне съемок и фотосессий — и Светлана, и Ингеборга редко пользуются косметикой, отдавая предпочтение естественности.

«Моя бабушка дожила до 103 лет без единой морщины. Но она особо ничего с собой не делала. Один-единственный совет у нее был — лицо надо очищать утром и вечером. И я ему следую», — приводит elle.ru слова Ингеборги Дапкунайте.

Светлана Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте
Светлана Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте (Фото: Instagram.com/a030aa)

На фото Ингеборга предстала в классических черных брюках с кожаным пояском и футболке в тон. А Светлана отдала предпочтение тунике зеленого цвета.

«Я считаю, что хотя бы раз в неделю нужно ходить к косметологу лет с 25, когда нет еще ни одной проблемы. Это дисциплинирует, и кожа не входит в кризисные состояния», — отметила Бондарчук в интервью buro247.ru.

При этом модель полагает, что истинная красота — в индивидуальности. Поэтому она не может найти объяснения тому, почему представительницы прекрасного пола пытаются изменить свою внешность с помощью пластики и хирургических вмешательств.

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звездный стильИнгеборга ДапкунайтеСветлана Бондарчук

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Веселый девичник: Бондарчук и Дапкунайте попозировали без макияжа
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