Лаконично и сдержанно: Бузова поддержала тренд на платья-сорочки

Ведущая «Дома-2» поучаствовала в новой фотосъёмке, поделившись с подписчиками понравившимся ей снимком в Instagram.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Катерина Гершуни подметила, что платья-комбинации тренд не новый. Этот предмет гардероба пользуется популярностью у представительниц прекрасно пола уже не один сезон. И летом 2019 года платья-сорочки остаются в моде.

«Платье лаконичное, очень сдержанное, выполненное из хороших материалов, отороченное кружевом или нет — это очень красиво», — добавила Гершуни.

На личной страничке в Instagram Ольга Бузова опубликовала свежее фото, поддержав тренд на платья-сорочки. Знаменитость отдала предпочтение синему оттенку, дополнив свой образ крупными серьгами и солнцезащитными очками.

Ранее платье-комбинацию примеряла певица Полина Гагарина. Исполнительница отдала предпочтение шелковому наряду алого оттенка.

К слову, историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники назвал Ольгу Бузову «эффектной женщиной». Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале отметил, что певица обладает стройной фигурой и может позволить себе мини.