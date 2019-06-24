Мелания Трамп повторила модный образ Кейт Миддлтон

Когда речь заходит о стиле, то Меланию Трамп смело можно приводить в пример. Почти каждый ее выход — образец элегантности.

На этот раз первая леди пришла поддержать мужа на его выступлении перед Конгрессом по случаю начала лета. Для появления на публике супруга президента США выбрала темно-синее платье в горошек длиной до колена от дизайнера Габриеллы Херст. Элегантный образ дополнили белые лодочки от Кристиана Лубутена и пояс, подчеркнувший тонкую талию.

Внимательные поклонники заметили, что ее наряд очень похож на тот, в котором выходила в свет в прошлом месяце Кейт Миддтон.

Для появления на светском мероприятии герцогиня Кембриджская остановила выбор на темно-синем платье в белый горошек от дизайнера Алессандры Рич. Дополнили образ элегантные серо-голубые туфли на шпильке и темно-синий клатч.

Психолог в области моды Донна Карен полагает, что в копировании стиля Кейт Меланией есть скрытый подтекст.

больше по теме Мелания Трамп вышла в свет в точной копии платья Меган Маркл Первая леди США блистала в роскошных нарядах во время визита в Японию.

По ее мнению, первая леди специально берет за основу образы королевской особы, чтобы скрадывать, порой, неприятное впечатление, которое производит Дональд Трамп.

Одним из таких ярких примеров является недавний визит лидера США в Великобританию.

После того, как Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой», первой леди пришлось с помощью одежды выказывать уважение к принимающей стороне. Тогда она остановила свой выбор на классическом белом пальто, пишет Express.co.