Звездный стиль

Мелания Трамп повторила модный образ Кейт Миддлтон

Психолог в области моды объяснила, почему первая леди копирует образы герцогини Кембриджской.

Мелания Трамп повторила модный образ Кейт Миддлтон
Мелания Трамп примерила образ Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Когда речь заходит о стиле, то Меланию Трамп смело можно приводить в пример. Почти каждый ее выход — образец элегантности.

На этот раз первая леди пришла поддержать мужа на его выступлении перед Конгрессом по случаю начала лета. Для появления на публике супруга президента США выбрала темно-синее платье в горошек длиной до колена от дизайнера Габриеллы Херст. Элегантный образ дополнили белые лодочки от Кристиана Лубутена и пояс, подчеркнувший тонкую талию.

Внимательные поклонники заметили, что ее наряд очень похож на тот, в котором выходила в свет в прошлом месяце Кейт Миддтон.

Для появления на светском мероприятии герцогиня Кембриджская остановила выбор на темно-синем платье в белый горошек от дизайнера Алессандры Рич. Дополнили образ элегантные серо-голубые туфли на шпильке и темно-синий клатч.

Психолог в области моды Донна Карен полагает, что в копировании стиля Кейт Меланией есть скрытый подтекст.

По ее мнению, первая леди специально берет за основу образы королевской особы, чтобы скрадывать, порой, неприятное впечатление, которое производит Дональд Трамп.

Одним из таких ярких примеров является недавний визит лидера США в Великобританию.

После того, как Дональд Трамп назвал Меган Маркл «гадкой», первой леди пришлось с помощью одежды выказывать уважение к принимающей стороне. Тогда она остановила свой выбор на классическом белом пальто, пишет Express.co.

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Мелания Трамп повторила модный образ Кейт Миддлтон
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