На заметку модницам: Рудова выбрала трендовые неоново-зеленые кроссовки

35-летняя Наталья Рудова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото, поддержав тренд на неоновые оттенки. В кадре партнерша Кирилла Сафонова по сериалу «Татьянин день» запечатлена в широкой длинной белой футболке. Свой образ девушка дополнила модными неоново-зелеными кроссовками. Ранее спортивную обувь той же расцветки выбирала модель Виктория Лопырева.

Как уже писал vogue.ru, неоново-зеленый вошел в моду зимой. А в нынешнем сезоне весна/лето — 2019 этот оттенок сохранит свои позиции. Как, впрочем, и коралловый цвет.

Ранее Наталья Рудова вспоминала, как во время учебы на летних каникулах в Анапе ей приходилось подрабатывать официанткой-посудомойкой.

«Я не ездила туда к морю, ездила туда, потому что там было где жить летом, между учебой», — добавила актриса.

При этом Наталья заверила, что уже в юности у нее было прекрасное чувство юмора, не раз выручавшее ее в жизни.