54-летняя Безрукова надела трендовое платье в горох

О популярности горохового принта в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале рассказывала Эвелина Хромченко.

На одном из светских мероприятий 54-летняя Ирина Безрукова появилась в трендовом гороховом платье. Образ актрисы дополнил белый жакет. Примечательно, что еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев отметил, что у знаменитости нет явных ошибок в стиле. Каждый свой образ Ирина продумывает до мелочей. По мнению историка моды, гардероб Безруковой можно назвать женственным. Также Васильев не сомневается, что ровесницы актрисы могли бы брать с нее пример.

В интервью Teleprogramma.pro Ирина Безрукова призналась, что следит за модными тенденциями. Ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» назвала весенне-летний тренд 2019 года, который «омолодит» любой гардероб. Эвелина Хромченко посоветовала модницам обратить внимание на наряды в горох, отметив, что этот принт будет пользоваться популярностью в нынешнем сезоне.

Напомним, что гороховое платье, к примеру, уже примеряла актриса Мария Кожевникова. Она выбрала алый наряд с крупным белым горохом.