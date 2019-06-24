Деми Мур посетила скачки в элегантном платье от Dolce & Gabbana

56-летняя актриса выбрала также фантазийную шляпку для завершения образа.

Деми Мур в последнее время нечасто появляется на светских мероприятиях. Однако королевские скачки в Аскоте оказались большим соблазном.

Звезда «Привидения» выбрала для выхода платье модного в этом сезоне мятного оттенка от Dolce & Gabbana. Облегающий силуэт и тонкая ткань подчеркнули безупречную фигуру 56-летней знаменитости, а длина, закрывающая колени, сделала ее образ элегантным.

В комплект к наряду Мур выбрала изящные черные лодочки и миниатюрную сумочку в тон. Как и положено на скачках, голову актрисы украшала шляпка. Она остановила свой выбор на модели с широкими полями, украшенной крупными красными цветами.

Стоит отметить, что кинозвезда состоит в достаточно близких отношениях с членами британской королевской семьи и нередко посещает их закрытые для многих мероприятия.