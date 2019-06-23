Тренд лета: Бузова, Лопырева и другие звезды выбирают мини-шорты

Мини-шорты не теряют актуальности жарким летом вот уже несколько лет. Даже молодые мамочки не обходят стороной удобный тренд. Кто из отечественных звезд похвастался стройными ногами в мини-шортах - узнаем в фотоленте Teleprogramma.pro.

Как ранее заметила наш постоянный стилист Елена Бестави — шорты остаются в гардеробе знаменитостей, независимо от моды. Большинство звезд знают о маленьком секрете – завышенная талия создает иллюзию бесконечно длинных ног.

Виктория Лопырева (35 лет)

— Модель рада демонстрировать стройную фигуру назло завистникам, — отмечает стилист. — Для пляжа в Майами Лопырева выбрала короткие спортивные шорты. Звезда остановилась на модном в этом сезоне неоновом цвете, который выигрышно подчеркивает загорелую кожу.

Виктория четыре месяца назад стала мамой. Модель довольно быстро привела себя в форму, благодаря диетам и тренировками в спортзале. Еще в середине беременности звезда приняла меры, чтобы не набрать лишний вес. Особенно ей помогли плавание и ежедневные прогулки на свежем воздухе. Виктория Лопырева не ест вредные продукты, а также давно отказалась от молочных продуктов и рыбы. Мясо модель употребляет в пищу не каждый день, поэтому заменяет животный белок протеиновым коктейлем из кокосового молока.

Нюша (28 лет)

— Ещё одна молодая мама похвасталась стройными ногами в классических джинсовых шортах. Для прогулки по городу Нюша дополнила образ массивными кроссовками и белой курткой, — комментирует Бестави.

Певица воспитывает дочку, которой чуть больше полугода. Нюше было непросто избавиться от лишних килограммов: она заменила сахар на мед и отказалась от молочных продуктов ради эффектных фотографий. Певица постепенно переходила на диету и увеличивала тренировки, чтобы восстановиться после родов.

Ани Лорак (40 лет)

Певица тоже для городских прогулок остановилась на джинсовых мини-шортах. Каролина выбрала дерзкую модель с потертостями и рваными краями. Черный кроп-топ дополнил молодежный образ артистки.

Ани Лорак стала мамой восемь лет назад, но прекрасно помнит, как тяжело ей было приводить фигуру в порядок. Певице пришлось скинуть 15 килограмм, и в итоге она стала весить даже меньше, чем до беременности. Ани Лорак отказалась от диет, но придерживалась других строгих правил. Она ничего не ела после восьми вечера, а также тренировалась каждый день по два часа, делая акцент на пресс.

Ляйсан Утяшева (33 года)

— Бывшая гимнастка готова похвастаться стройными ногами в любой момент. Черные мини-шорты Утяшева дополнила трендовой микро-сумкой и белой рубашкой с коротким рукавом от Chanel. Бесконечные ноги гимнастки всегда осыпают комплиментами, — считает стилист.

Мама двоих детей быстро приходит в форму благодаря собственной системе тренировок и танцам. Личный тренинг звезды «Сила воли» помогает женщинам похудеть. Ляйсан Утяшева сделала диету и спорт образом жизни, поэтому может скинуть 10 килограммов незаметно для себя во время гастролей.

Екатерина Климова (41 год)

Развод с Гелой Месхи не мешает актрисе веселиться на летних вечеринках. Климова отдыхает в мини-шортах в пижамном стиле с ярким принтом. Образ дополняет жакет из того же комплекта. 17-летняя дочка актрисы Лиза Хорошилова оделась в том же стиле, что и звездная мама.

Екатерина Климова воспитывает четырех детей и при этом весит почти столько же, сколько и её дочь. Для Лизы звездная мама является лучшим мотиватором. Актриса поддерживает фигуру в спортзале. Раньше она отдавала предпочтение боксу, а теперь наслаждается акваэробикой и плаванием.

Ольга Бузова (33 года)

Ведущая «Дома-2» может бесконечно шутить про отсутствие груди, но чего у неё не отнять, так это стройные ноги. Певица готова их демонстрировать при каждом удобном случае: она выбирает мини не только для концертов, но и для повседневной жизни.

Для отдыха у бассейна Бузова выбрала тканевые шорты с актуальным в этом сезоне леопардовым принтом. За десятилетия карьеры в шоу-бизнесе певица перепробовала множество диет. В итоге Ольга Бузова остановилась на органическом питании. Её рацион в основном составляют свежие фрукты и овощи.

Светлана Бондарчук (50 лет)

Светская львица остается в хорошей форме, и годы ей не помеха. Светлана предпочитает элегантный стиль, но для туристических прогулок не отказывается от удобства. Бондарчук выбрала джинсовые мини-шорты с яркой вышивкой в виде роз. Светская львица носит их в комплекте с расслабленной футболкой и яркой обувью. Таким образом стройные ноги всегда остаются в центре внимания. Светлана Бондарчук является адептом йоги и не отказывается от правильного питания.