Наряд гостя на показе Dior рассмешил пользователей Сети

Шляпа фэшн-модника мешала другим зрителям следить за тем, что происходит на подиуме.

Забавный инцидент произошел в Париже на модном показе Dior. Комичное видео опубликовал в своем в Instagram Марк Геринг, директор немецкого журнала «032c». В кадре видно, как зритель загораживает огромной шляпой, состоящей из цветов, действо, происходящее на подиуме. Наряд модника вызывает у окружающих смех, но они пытаются себя сдерживать.

«Комик», – подписал видео Геринг.

Напомним, 21 июня в Париже состоялось модное шоу Dior. На подиуме была представлена мужская линейка одежды. Креативный директор бренда Ким Джонса совместно с художником Дэниелом Аршамом придумали оборудовать подиум фантастическими декорациями.

Пол был посыпан песком, а вокруг выставлены полуразрушенные статуи в форме логотипа бренда с крупными фиолетовыми и голубыми кристаллами. Эти оттенки перекликались с главным цветом коллекции. Модели продемонстрировали синеватые костюмы-двойки и ярко-розовые плащи.