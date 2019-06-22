Звездный стиль

Игра со стилем: 57-летняя Малинина примерила полосатое платье-халат

Супруга народного артиста России тщательно следит за своей внешностью и уверяет, что у нее нет повода для ревности.

Игра со стилем: 57-летняя Малинина примерила полосатое платье-халат
Эмма Малинина (Фото: Globallookpress.com)

57-летняя Эмма Малинина опубликовала в Instagram свежее фото, на котором она предстала в бело-алом полосатом платье-халате. Свой образ супруга народного артиста России Александра Малинина дополнила объемной сумкой и солнезащитными очками.

Ни для кого не секрет, что возлюбленная исполнителя тщательно следит за своей внешностью и фигурой. В одном из интервью Эмма Малинина признавалась, что ревность — это удел неуверенных в себе людей. Она полностью доверяет мужу и не обращает внимание на его поклонниц.

«Он не дает мне ни малейшего повода для беспокойства в этом смысле», — приводит «Теленеделя» слова супруги музыканта.

Эмма Малинина в полосатом платье
Эмма Малинина примерила полосатое платье-рубашку (Фото: Instagram.com/doktoremmamalinina)

Говоря о секретах красоты и поддержании молодости, Эмма подметила, что не зацикливается на косметических процедурах. Возлюбленная певца не видит смысла проводить много времени в салонах красоты. Малинина полагает, что в любом возрасте можно выглядеть красиво — и в 20, и в 80 лет. Все зависит от самого человека. Эмма не сомневается: самое главное — любить себя такой, как ты есть. А если что-то хочется изменить в себе, то делать это нужно с радостью, не изнуряя организм, не доводя себя до депрессивного состояния.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Малининзвездные детимода и стильЭмма Малинина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игра со стилем: 57-летняя Малинина примерила полосатое платье-халат
Интересно?
Поделись с друзьями: