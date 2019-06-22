Игра со стилем: 57-летняя Малинина примерила полосатое платье-халат

Супруга народного артиста России тщательно следит за своей внешностью и уверяет, что у нее нет повода для ревности.

57-летняя Эмма Малинина опубликовала в Instagram свежее фото, на котором она предстала в бело-алом полосатом платье-халате. Свой образ супруга народного артиста России Александра Малинина дополнила объемной сумкой и солнезащитными очками.

Ни для кого не секрет, что возлюбленная исполнителя тщательно следит за своей внешностью и фигурой. В одном из интервью Эмма Малинина признавалась, что ревность — это удел неуверенных в себе людей. Она полностью доверяет мужу и не обращает внимание на его поклонниц.

«Он не дает мне ни малейшего повода для беспокойства в этом смысле», — приводит «Теленеделя» слова супруги музыканта.

Говоря о секретах красоты и поддержании молодости, Эмма подметила, что не зацикливается на косметических процедурах. Возлюбленная певца не видит смысла проводить много времени в салонах красоты. Малинина полагает, что в любом возрасте можно выглядеть красиво — и в 20, и в 80 лет. Все зависит от самого человека. Эмма не сомневается: самое главное — любить себя такой, как ты есть. А если что-то хочется изменить в себе, то делать это нужно с радостью, не изнуряя организм, не доводя себя до депрессивного состояния.