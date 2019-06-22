Звездный стиль

Шейк в облегающем платье поддержала моду на леопардовый принт

Образ манекенщицы оценила и супермодель Наталья Водянова, которая отметилась «лайком» под фото Ирины на ее страничке в Instagram.

Шейк в облегающем платье поддержала моду на леопардовый принт
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

Ранее тренд-аналитик Максим Зарипов в интервью Teleprogramma.pro рассказал о том, почему анималистическая расцветка — леопард — так популярна у знаменитостей и представительниц прекрасного пола. По словам эксперта, несмотря на то, что этот принт был особенно актуален в 90-е годы, до сих пор среди известных брендов есть те, кто регулярно обращается к леопардовой расцветке. Например, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli.

Также Зарипов подметил, что анималистический принт придает образу яркости. Именно поэтому, по мнению тренд-аналитика, леопард все еще привлекает внимание женщин.

Ирина Шейк
Ирина Шейк в леопардовом платье (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Ирина Шейк опубликовала свежее фото, поддержав моду на леопард. Модель выбрала облегающее платье с анималистическим принтом. Примечательно, что образ манекенщицы оценила и российская супермодель Наталья Водянова, которая отметилась «лайком» под фото Ирины на ее страничке в Instagram. Фото знаменитости также не оставили без внимания певица Ирина Дубцова и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук.

Наталья Водянова оценила платье Ирины Шейк
Наталья Водянова не оставила без внимания наряд Ирины Шейк (Фото: Instagram.com/irinashayk)

Ранее в одном из своих интервью Ирина Шейк  призналась, что не готова питаться одной «маковой росой» ради стройной фигуры. Модель не видит смысла изнурять себя диетами в погоне за идеалами красоты. Справляться с калориями девушке помогают физические нагрузки и сбалансированное питание.

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звездный стильИрина ШейкНаталья Водянова

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Шейк в облегающем платье поддержала моду на леопардовый принт
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