Звездный стиль

Шик и блеск: Нетребко в Минске выступила в сияющем платье со шлейфом

Элегантный наряд выполнен из розовой ткани, усеянной блестящими элементами.

Шик и блеск: Нетребко в Минске выступила в сияющем платье со шлейфом
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым Фото: globallookpress.com

Вчера, 21 июня, в столице республики Беларусь состоялась торжественная церемония открытия II Европейских игр. В честь этого организовали грандиозный концерт, где выступила российская оперная певица Анна Нетребко в дуэте с супругом Юсифом Эйвазовым.

За несколько часов до выхода на сцену на стадионе в Минске состоялась репетиция торжественной церемонии. И уже тогда Нетребко предстала в модном платье с необычным принтом. Однако для выступления она выбрала более элегантный наряд – сияющее розовое платье со шлейфом и открытым плечом. На церемонию открытия певица пришла в компании супруга и российского композитора Игоря Крутого.

Снимки исполнительница опубликовала в своем блоге, и на нее сразу посыпались комплименты. Причем поклонники восхищались не только элегантным образом Анны, но и ее блестящим выступлением.

«Анна! Ваше выступление, как всегда, было великолепно. Божественный голос, сказочное платье, чудесный дуэт с Юсифом»; «Прекрасное выступление, очень красивая музыка», — прокомментировали подписчики публикацию Нетребко.

Добавим, II Европейские игры собрали команды из 50 государств. Самая многочисленная сборная у России – она объединила 225 человек. Игры продлятся до 30 июня.

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Анна НеребкоАнна Нетребко последние новостикрасивое платьеМинскмода и стиль

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Шик и блеск: Нетребко в Минске выступила в сияющем платье со шлейфом
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