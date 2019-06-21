18-летняя дочь Малинина опубликовала редкий снимок в бикини

Семья Малининых проводит каникулы в Италии. Впрочем, 18-летняя дочь музыканта Устинья не теряет времени зря — на каникулах она разучивает арии. Ранее Эмма Малинина опубликовала несколько видео, где подписчики смогли по достоинству оценить вокальные данные Устиньи.

Впрочем, время для отдыха девушка тоже находит. Так, дочь российского артиста разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в слитном зеленом купальнике и солнечных очках на фоне бассейна. Снимки в бикини редко появляются в аккаунте девушки.

Подписчики оценили стройность и красоту 18-летней Устиньи и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Красавица!», «Шикарная девушка», «Русалочка», «Очаровательная девушка», «Русалка с берегов Лигурийского моря», — отметили поклонники в комментариях.

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Впрочем, ничего удивительного — Устинье досталась хорошая генетика. Ее мама в 57 лет может дать фору многим ровесницам. Супруга музыканта внимательно следит за питанием и много занимается спортом.

