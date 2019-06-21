Алсу в облегающем платье от Michael Kors стала звездой новой съемки

Певица Алсу недавно оказалась в центре огромного скандала вокруг итогов финала шоу «Голос. Дети», однако это не помешало ей сохранять позитивный настрой и продолжить работать.
Так, недавно Алсу рассказала о своих планах в музыке. Также новоиспеченная народная артистка Татарстана снялась в новой фотосессии для глянца. Кадром атмосферной фотосъемки 35-летняя певица поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
На фотографии Алсу позирует на фоне деревьев и прочей растительности в обтягивающем черном платье от Michael Kors.
Большинство поклонников оценили образ певицы в новой фотосессии и поспешили приободрить ее после всего того, что недавно произошло, написав множество комплиментов.
«Красотка Алсу», «Истинная красавица!!!», «Королева», «Сказочное фото», «Шикарная!!! Обожаю, Вас, Алсу!!», «Очень элегантно», — отметили подписчики в комментариях.
Конечно же, не обошлось и без обсуждения результатов шоу «Голос. Дети», однако нашлись пользователи, отметившие, что эта тема всем порядком надоела.