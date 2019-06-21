Чехову с челкой перестали узнавать даже знакомые

Сама телеведущая довольна обновленным имиджем, а вот некоторые ее друзья никак не могут привыкнуть к новой Анфисе.

В апреле Анфиса Чехова решила сменить имидж и отрезать челку. Как признается сама телеведущая, она до сих пор очень довольна результатом, однако мнения окружающих разделились.

Так, многие подписчики считают, что челка ей не идет, другие, наоборот, уверены, что новый образ украшает Чехову. А некоторые знакомые даже перестали узнавать Анфису после того, как она сменила прическу. Об этом звезда российских телеэкранов рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

«Благодаря чёлке меня перестали узнавать знакомые, и всё чаще я читаю: «Как она себя перекроила!». Еще мне стали говорить, про эффект Бенджамина Баттона. Типа, ягодка опять», — отметила актриса.

Сама Чехова говорит, что очень довольна челкой — она не мешает ей летом, не липнет и не лезет в глаза, как ее пугали раньше.

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В комментариях среди остальных подписчиков отметилась и актриса Анастасия Цветаева. Она также призналась, что до сих пор не привыкла к новой Анфисе.

«Я если честно пока не привыкла, но главное чтоб тебе нравилось», — написала своей коллеге Цветаева.