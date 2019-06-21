Звездный стиль

«Сицилийская вдова»: Васильев не оценил модный образ Лорак

Историк моды разобрал последний светский выход украинской исполнительницы.

«Сицилийская вдова»: Васильев не оценил модный образ Лорак
Ани Лорак (Фото: Instagram.com/anilorak)

В своей постоянной колонке для одного из журналов ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал вечерний туалет 40-летней Ани Лорак  на минувшей премии канала «МУЗ-ТВ». Для выхода в свет знаменитость выбрала черное платье с пышной юбкой и глубоким декольте. Соведущий Эвелины Хромченко отметил, что репортеры дали образу украинской исполнительницы свое название — «сицилийская вдова». Модный образ певицы не впечатлил эксперта.

Напомним, Ани Лорак официально развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. При этом певица не препятствует экс-супругу видеться с их дочерью.

«У Ани Лорак получился весьма драматичный образ, который журналисты метко окрестили «сицилийская вдова». По-моему, для ребенка черный цвет — неподходящий. Так можно одеться, только когда сицилийская вдова и ее маленькая дочь оплакивают застреленного мафией мужа и отца», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

В одном из недавних интервью Ани Лорак призналась, что не привыкла экономить. Певица отметила, что всегда покупает то, что ей понравилось.

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Тэги:

Александр ВасильевАни Лоракзвездный стильПрограмма "Модный приговор"

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«Сицилийская вдова»: Васильев не оценил модный образ Лорак
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