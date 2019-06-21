Нетребко выбрала для репетиции концерта платье с необычным принтом

Анна Нетребко выглядит королевой на сцене и в обычной жизни. Даже когда она приходит в театр в качестве зрителя, то облачается в роскошные вечерние платья. В повседневной жизни оперная дива также выбирает элегантные наряды. Недавно она призвала женщин любить свое тело. Сама звезда следит за калорийностью продуктов, которые ест, но порой балует себя и родных вкусной домашней пищей: драниками, пирожками.

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Нетребко обладает пышными формами, но это не мешает ей выглядеть стильно. Не так давно она взяла урок стиля у Александра Васильева, после чего полюбила причудливые шляпки. На одном из светских вечеров таким головным убором она дополнила свое атласное платье. А на днях певица вместе с мужем Юсифом Эйвазовым приехала в Белоруссию. Артистка тут же попробовала необычное мороженое со льном, васильковым медом и на березовом соке.

После этого пара доехала до стадиона, где вечером они выступят для поклонников. В соцсети Анна поделилась снимком, на котором запечатлена на фоне пока пустого зала. На этот раз вместо шляпки певица надела стильную кепку, а фигуру подчеркнула цветастым платьем с глубоким декольте и тонким поясом. Образ звезда дополнила обувью на танкетке и солнцезащитными очками. Это look дивы для репетиции, на концерте она появится в другом.

Поклонники пришли в восторг от наряда Нетребко. К слову, Эйвазов выглядел не менее модно в джинсах и футболке с принтом. «Что ни фотография, то праздник для души! Красивые и яркие!», «Вауууу какое платье, цвет, фасон…. как всегда Богиня», «Вот это платье! Вы красотка», «Это надо быть такой прекрасной», — высказались пользователи Сети.