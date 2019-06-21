Звездный стиль

Преодолевшая депрессию Кафельникова вновь сменила имидж

Дочь известного теннисиста вернулась домой после нескольких месяцев на Бали.

Преодолевшая депрессию Кафельникова вновь сменила имидж
Алеся Кафельникова. фото: instagram.com/kafelnikova_a/

Алеся Кафельникова несколько лет назад активно снималась для глянца и участвовала в модных фотосессиях. Однако из-за расставания с рэпером Pharaoh девушка впала в депрессию и начала употреблять запрещенные вещества. Тогда ее отец, теннисист Евгений Кафельников, забил тревогу. Благодаря усилиям близких Алеся оказалась в клинике, где прошла курс реабилитации. Казалось, что она забыла о плохом и намерена двигаться только вперед, но после Нового года девушка неожиданно уехала на Бали и осталась там до конца зимы.

За время отдыха на острове Кафельникова пыталась разобраться в себе. Сначала поклонники решили, что она снова прибегла к запрещенным веществам, так как стала красить волосы в яркие цвета, сильно похудела и порой вела себя странно. Но потом девушка сообщила, что встретила хороших людей, которые направили ее на правильный пусть, избавив от плохой компании.

И вот в середине июня Алеся вернулась в Москву. Она выглядит посвежевшей и полной сил. Девушка сменила имидж, придав волосам шоколадный оттенок. Она успела попозировать фотографам и накануне отправилась давать интервью для шоу «Нежный редактор». Модель призналась, что сейчас у нее как никогда много работы.

«Времени грустить нет, тем более всё даже слишком хорошо и спокойно сейчас… Верю, что я сама себя не подведу и не разочарую! Скоро в бой, начнем с Парижа!» — поделилась дочь спортсмена с подписчиками.

Поклонники рады видеть девушку в хорошем настроении и такой цветущей. Она вернулась к более женственному стилю и теперь чаще примеряет легкие платья, облегающие джинсы и блузки.

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Алеся Кафельниковадочь Евгения Кафельниковасмена имиджа

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Преодолевшая депрессию Кафельникова вновь сменила имидж
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