Похудевшая 40-летняя Подкаминская поделилась первым снимком в купальнике

Елена Подкаминская получила известность благодаря сериалу «Кухня». Теперь она снимается в новом проекте «ИП Пирогова» в главной роли. Первый сезон сериала стал успешным, поэтому недавно стартовали съемки новых эпизодов. Актрисе некогда отдыхать, но она не смогла пропустить «Кинотавр» в Сочи. Женщина привлекла к себе внимание благодаря мини-платью со стразами и кружевами.

Сейчас, когда многие звезды поспешили улететь на курорты, Подкаминская решила не отставать о них и тоже поделилась снимком в купальнике. В кадре она запечатлена в черном купальном костюме с цветной вышивкой. Поклонники заподозрили, что 40-летняя Елена еще больше похудела.

Снимок так понравился пользователям, что они стали писать комплименты один за другим. «Какая же вы потрясающая», «Очень красивая», «Вы очарование российского кинематографа», «Само совершенство, как всегда», «У вас есть хоть одна неудачная фотография?», «Вы как лучик солнца! Стройная, яркая, лучезарная красотка!», «Больше не худейте! Вы дюймовочка», — отреагировали на пост подписчики.

Напомним, что у актрисы подрастает восьмилетняя дочь Полина от первого брака и дочка Ева от второго мужа Дениса Гущина. Не так давно женщина призналась, что рожала дома. Рядом актрису поддерживал супруг.