Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем

Беременная Миранда Керр решила попробовать себя в новом бизнесе — 36-летняя супермодель запустила собственный бренд органической косметики. В честь этого звезда мировых подиумов устроила грандиозную бьюти-презентацию в Малибу.

Среди звездных гостей оказалась Кэти Перри — невеста Орландо Блума. Напомним, что ранее Керр была замужем за актером. Судя по всему, между женщинами нет вражды, они стараются поддерживать друг друга в различных начинаниях.

Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.

Фотографии с бьюти-мероприятия Керр разместила на своей странице в соцсети Instagram.

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Напомним, что о второй беременности супермодели стало известно в конце марта. Отец ребенка — основатель Snapchat Эван Шпигель, с которым она уже воспитывает сына Харта. Кстати, их первенцу совсем недавно исполнился год.