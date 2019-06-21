Темникова впечатлила поклонников атмосферной фотосессией на пляже

Елена Темникова — бывшая участница поп-группы «Серебро». С 2014 года она ушла в сольное плавание, вышла замуж и в 2015 году родила первенца. Сейчас Темникова — успешная певица, счастливая жена и мать девочки Саши. Она продолжает заниматься творческой деятельностью и радовать поклонников в соцсети Instagram новыми снимками.

В этот раз 34-летняя певица опубликовала кадры из атмосферной фотосессии, сделанной на фоне розового заката на песочном пляже. На снимках Темникова позирует в свитере и свободных брюках.

«Фотообои. Бывает же такая красота. Вторая фотография», — подписала кадры артистка.

Поклонники Лены не смогли оставить без комментариев такие красочные снимки. Многие даже отметили, что скачали фотографии и поставили их себе в качестве заставки.

«Нереальная красота», «Красотища», «На третьем фото как будто не океан, а покрывало из шёлка, обволакивающее песок, очень красиво», «Большое спасибо за эту красоту», «Уже поставила на обои телефона», «Сохраню пожалуй)», «А мне третья понравилась! На рабочий стол ее поставила», — написали фанаты.

Напомним, недавно Елена Темникова опубликовала очередные кадры из фотосессии, на которых певица не стала скрывать свои веснушки на лице.