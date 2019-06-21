Кардашян украсила сразу три обложки японского Vogue

Мечты Ким Кардашян продолжают работать. В свое время звезда заявляла, что мечтает попасть на обложку Vogue. Наконец, это желание сбылось — модель появилась в апрельском номере американского фэшн-издания Анны Винтур.

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А два месяца спустя Ким появилась сразу на трех обложках теперь уже японского Vogue. Об этом она сообщила в Instagram. «Три обложки для японского Vogue! Это абсолютное исполнение желания!», – написала она в комментарии к фото.

На первой обложке модель позирует в авангардном головном уборе от Valentino. Подпись к фото гласит «Новая реальность».

На втором она запечатлена в «коконе» из розового шелка, обрамляющем ее лицо от Chalayan. Подпись — «Сама грация».

Однако самой «цепляющей» оказалась третья обложка со слоганом «Будь дерзкой». На нем Ким позирует в сексапильном платье от Versace. Этот наряд для фотосессии был взят из новой коллекции модного дома.

Смелый образ, созданный фотографом, как нельзя лучше отражает сущность звезды, которая не любит полумер. Она обожает сексапильные наряды, которые дают ей возможность продемонстрировать женственные формы.

Если для кого-то подобное платье может показаться слишком откровенным, то для Ким — это классика.

Однако модницам, которые решатся на такой наряд, придется раскошелиться и выложить за него почти 13 тысяч долларов.