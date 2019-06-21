Леди в мятном: Водянова вышла в свет в экстравагантном наряде

Наталья Водянова, благодаря своей карьере, много путешествует. Это не мешает модели воспитывать пятерых детей. Совсем недавно она приезжала в Москву, чтобы принять участие в марафоне «Бегущие сердца», который не первый год организует ее фонд. Девушка активно помогает семьям, в которых есть дети с особенностями развития.

Возможно, что из-за доброго сердца ее многие называют нижегородской Золушкой. Для многих модель является иконой стиля. Накануне девушка посетила показ Louis Vuitton в Париже. Она оценила новую весенне-летнюю коллекцию. Примечательно, что часть показа прошла на свежем воздухе, а другая в одном из ресторанов сети Макдональдс. Гости сидели за столиками, между которыми дефилировали модели.

Водянова была неотразима в легком платье бирюзового цвета. Образ она дополнила босоножками и цветной сумочкой. Похоже, что у девушки появился любимый цвет. В эту пятницу модель приехала в Люксембург, чтобы побывать на другом показе. На этот раз она появилась на публике в причудливом наряде. Наталья была облачена в пиджак, блузку, широкие шорты с перьями и сапоги-чулки. Все вещи были выдержаны в мятном цвете.

Поклонники стали активно обсуждать образ девушки. Одни назвали его эльфийским, а другие посчитали его слишком странным. «Интересный образ», «Как необычно», «Словно капуста», «Ой, какая необычная», «Такой милый кузнечик. Вы украсите любой костюм», — отозвались пользователи. На светском мероприятии Водянова повстречала американского певца Джо Джонаса и сделал с ним селфи. Девушка сообщила, что артист передает привет ее сыну Портману.