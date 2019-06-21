Cosmo признал лучшей обложку с моделью плюс-сайз Тесс Холлидей

Британское издание Cosmopolitan выбрало самую лучшую обложку за 2018 год. Победительницей оказалась самая полная в мире модель Тесс Холлидей. Об этом сообщила сама звезда в Instagram, в пятницу, 21 июня.

«Моя обложка Cosmo обошла все остальные за год!», — поделилась она волнующим известием, добавив, что до сих пор все произошедшее ей кажется нереальным.

«Эта награда является доказательством, что хотя до полных перемен все еще далеко, люди искренне заботятся о тех, кто отличается от других и создают общее пространство для всех», — отметила Тесс.

Она поблагодарила всех, кто отдал свой голос за нее и подарил ей эти незабываемые мгновения.

Холлидей также выложила ролик с церемонии награждения. На видео она призналась, что и представить себе не могла, что с ее внешностью она когда-либо станет героиней такого «сексуального и интеллектуального» издания, как Cosmopolitan.

Plus-size модель также добавила, что после релиза того номера, ей посыпались сообщения от женщин из разных уголков мира. В них они рассказывали, как эта обложка изменила их жизнь.

В завершении своей речи Тесс призвала фанатов быть смелыми и не упускать своих возможностей.

Холлидей стала героиней обложки Cosmopolitan в октябре прошлого года. На фото модель в зеленом боди из атласа посылает воздушный поцелуй.

Издатели журнала, обосновывая свой выбор, написали, что хотя модель не вписывается в узкие во всех смыслах каноны красоты, с нее нужно брать пример.