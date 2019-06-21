Звездный стиль

Cosmo признал лучшей обложку с моделью плюс-сайз Тесс Холлидей

Британское издание отдало первое место самой полной в мире модели.

Cosmo признал лучшей обложку с моделью плюс-сайз Тесс Холлидей
Тесс Холлидей стала лучшей героиней обложки. Фото: instagram.com/tessholliday/

Британское издание Cosmopolitan выбрало самую лучшую обложку за 2018 год. Победительницей оказалась самая полная в мире модель Тесс Холлидей. Об этом сообщила сама звезда в Instagram, в пятницу, 21 июня.

«Моя обложка Cosmo обошла все остальные за год!», — поделилась она волнующим известием, добавив, что до сих пор все произошедшее ей кажется нереальным.

«Эта награда является доказательством, что хотя до полных перемен все еще далеко, люди искренне заботятся о тех, кто отличается от других и создают общее пространство для всех», — отметила Тесс.

Она поблагодарила всех, кто отдал свой голос за нее и подарил ей эти незабываемые мгновения.

Холлидей также выложила ролик с церемонии награждения. На видео она призналась, что и представить себе не могла, что с ее внешностью она когда-либо станет героиней такого «сексуального и интеллектуального» издания, как Cosmopolitan.

Plus-size модель также добавила, что после релиза того номера, ей посыпались сообщения от женщин из разных уголков мира. В них они рассказывали, как эта обложка изменила их жизнь.

В завершении своей речи Тесс призвала фанатов быть смелыми и не упускать своих возможностей.

Холлидей стала героиней обложки Cosmopolitan в октябре прошлого года. На фото модель в зеленом боди из атласа посылает воздушный поцелуй.

Тесс Холлидей на обложке Cosmo. Скриншот
Тесс Холлидей появилась на обложке Cosmo. Скриншот: ntv.ru/video/1632484/?from=newspage

Издатели журнала, обосновывая свой выбор, написали, что хотя модель не вписывается в узкие во всех смыслах каноны красоты, с нее нужно брать пример.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Модели "plus-size"Модель plus-sizeТесс Холлидей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Cosmo признал лучшей обложку с моделью плюс-сайз Тесс Холлидей
Интересно?
Поделись с друзьями: