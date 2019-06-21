Звездный стиль

Ким Кардашян обходится в отпуске скромным бикини и парео

Звезда вместе с сестрами прибыла на Коста-Рику и первым делом отправилась на пляж.

Ким Кардашян обходится в отпуске скромным бикини и парео
Ким Кардашян. фото: globallookpress.com

Ким Кардашян является одной из самых популярных девушек в мире. Известность пришла к ней внезапно. Эксперты до сих пор гадают, чем именно знойная брюнетка завоевала сердца людей. Многие уверены, что карьеру она сделала благодаря нестандартной внешности. Девушка обладает пышными формами. Даже появилась мода на «попу как у Ким». Однако она не всегда обладала таким телом. В свое время грудь и бедра звезда увеличила с помощью операций.

Сделав фигуру своей визитной карточкой, Кардашян заботится о внешности. Несколько лет назад на снимках, которые сделали папарацци, был виден целлюлит и дряблая кожа. Тогда девушка сильно расстроилась, а сотни тысяч фанатов отписались от нее в Instagram. Больше такой оплошности девушка не допускала. Она снова начала усиленно тренироваться, чтобы вернуться в форму. На днях у поклонников появился шанс, оценить ее старания.

Ким приехала отдыхать на Коста-Рику. Она устроила семейные каникулы, взяв с собой сестру Кортни и ее мужа Скотта Дисика, а также своих детей. Первым делом модель отправилась на пляж, где ее поджидали папарацци. На побережье девушка появилась в черном лаконичном бикини и парео в тон.

Кортни выбрала серый раздельный купальник, но в нем выглядела не так эффектно, как сестра. Напомним, что у Ким и ее мужа Канье Уэста подрастают дети: дочь Норт Уэст, сын Сейнт Уэст и дочь — Чикаго Уэст. Недавно у супругов родился еще один сын, которого выносила суррогатная мать. Малыша назвали Псалм.

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Ким Кардашян обходится в отпуске скромным бикини и парео
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