Звездный стиль

Каникулы в Греции: Седокова прокатилась на квадроцикле в бикини

На пляже певице кричали, что она сумасшедшая.

Каникулы в Греции: Седокова прокатилась на квадроцикле в бикини
Анна Седокова. Фото: globallookpress

Анна Седокова отправилась отдыхать на Миконос. Певица наслаждается местными красотами и едой. Греция произвела на певицу неизгладимое впечатление. Анна ежедневно делится с подписчиками впечатлениями. И снимками в купальнике, разумеется, тоже.

Без активностей не обходится. На этот раз певица решила прокатиться на квадроцикле. Для прогулки она выбрала фиолетовый купальник, синюю кепку и кроссовки. Анна Седокова сначала ехала по дороге, а затем завернула на песочный пляж. На видео мужчина кричит ей «Are you crazy?» («Ты сумасшедшая?»). Это натолкнуло певицу на определенные мысли.

«Как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги», — написала Анна Седокова.

Певица призналась, что для неё быть сумасшедшей – единственный способ выживания. С артисткой согласились Наталья Рудова и певица Назима, которые поддержали её в комментариях.

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Каникулы в Греции: Седокова прокатилась на квадроцикле в бикини
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