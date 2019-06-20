Каникулы в Греции: Седокова прокатилась на квадроцикле в бикини

Анна Седокова отправилась отдыхать на Миконос. Певица наслаждается местными красотами и едой. Греция произвела на певицу неизгладимое впечатление. Анна ежедневно делится с подписчиками впечатлениями. И снимками в купальнике, разумеется, тоже.
Без активностей не обходится. На этот раз певица решила прокатиться на квадроцикле. Для прогулки она выбрала фиолетовый купальник, синюю кепку и кроссовки. Анна Седокова сначала ехала по дороге, а затем завернула на песочный пляж. На видео мужчина кричит ей «Are you crazy?» («Ты сумасшедшая?»). Это натолкнуло певицу на определенные мысли.
«Как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги», — написала Анна Седокова.
Певица призналась, что для неё быть сумасшедшей – единственный способ выживания. С артисткой согласились Наталья Рудова и певица Назима, которые поддержали её в комментариях.